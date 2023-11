Euro2024. Seleção lusa regressa a Portugal e recupera

No sábado, a equipa de Roberto Martinez já tem nova sessão agendada para as 19h00, a última antes do duelo com os islandeses, novamente na Cidade de Futebol, antecedida de conferência de imprensa do selecionador nacional e um jogador ainda a designar, às 18h15, no mesmo local.O Portugal-Islândia, da 10.ª e última jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do grego Anastasios Papapetrou.Portugal, que já assegurou o apuramento e conquista do grupo, lidera com 27 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada e também qualificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 14. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.