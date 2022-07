Europeu de futebol feminino dá pontapé de saída

A seleção inglesa, finalista em 1984 e 2009, defronta a formação austríaca, a partir das 20h00, em Old Trafford, em Manchester, um dia antes de as outras equipas do grupo, Noruega e Irlanda do Norte, se defrontarem, em Southampton.Os Países Baixos, campeões em 2017, integram o Grupo C da competição, juntamente com Portugal, que se estreia no sábado frente à Suíça, e Suécia, adversária das detentoras do título.A equipa das quinas cumpre a segunda presença na prova, depois de ter sido repescada, na sequência da desclassificação da Rússia, que tinha eliminado as comandadas de Francisco Neto no "play-off".