Europeu Feminino. Portugal perde mas impõe respeito à campeã europeia

Portugal entrou atrevido com algumas aproximações à baliza adversária. No entanto, aos 16 minutos viu-se a perder por 2-0, com golos de Egurrola e Stefanie van der Gragt.



A reação portuguesa foi a melhor, não se intimidou e recuperou os dois golos. Primeiro por Carole Costa, na transformação de um penálti, e Diana Silva, logo no recomeço da 2.ª parte, impuseram o respeito à seleção "laranja", colocando o resultado em 2-2.



Perto dos 60 minutos, nova vantagem dos Países Baixos por 3-2, num remate de Daniëlle van de Donk. Um golaço decisivo neste jogo no Leigh Sports Village, na cidade de Manchester.



Portugal vai defrontar agora as nórdicas da Suécia, no domingo. Ambas as seleções vão decidir as contas finais, embora a Suécia tenha 4 pontos, pois venceu a Suíça por 2-1. Portugal tem 1 ponto e os Países Baixos contam com 4 pontos conquistados neste Europeu de futebol feminino.