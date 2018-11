Eustáquio quer sub-21 de Portugal a manter boa exibição frente à Polónia

Lusa Comentários 18 Nov, 2018, 15:32 | Seleção Nacional

Os portugueses ganharam por 1-0 na Polónia e levam essa vantagem para o jogo de terça-feira, às 17:00, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



"Estamos confiantes pois sabemos que fizemos um resultado bom, mas que ainda falta o segundo jogo e vamos ter de continuar a boa exibição em casa", destacou Eustáquio, após o treino realizado hoje de manhã no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, na localidade transmontana.



Para o jogador do Desportivo de Chaves, o grupo de trabalho tem a sensação de ter realizado "uma boa partida" apesar dos momentos "difíceis" que passou na Polónia, que considera "normal" numa eliminatória a duas mãos.



"Vamos jogar com o apoio dos portugueses e temos de jogar da melhor maneira para garantir o apuramento", realçou o jogador de 21 anos, assegurando ainda que a seleção "respira saúde" e que está bem fisicamente e psicologicamente.



O facto de a seleção sub-21 de Portugal ter jogadores que já participaram em grandes competições dá mais confiança e tranquilidade. "Temos de saber gerir os momentos e é importante ter jogadores de alta competição", destacou.



Sobre o adversário, o médio que foi titular na primeira mão considera as transições como o aspeto a ter em conta na Polónia.



"São muito fortes no contra-ataque e sabemos que a margem de erro é pouca, por isso vamos tentar errar o menos possível", analisou.



A representar o Desportivo de Chaves desde a metade da temporada passada, Stephen Eustáquio confessou ser uma "sensação muito boa" representar a seleção na sua ‘casa’, desejando que os flavienses marquem presença no estádio.



"Será muito importante termos a casa cheia, pois iremos precisar de todo o apoio", apelou.



O técnico nacional Rui Jorge tem todo o grupo de trabalho à disposição e esta segunda-feira à tarde fará o treino de adaptação ao palco do encontro, após o treino dos polacos, previsto para as 16:30.