Fábio Carvalho renuncia à seleção de sub-21

”, lê-se no sítio oficial da FPF.O organismo indica que “” com a República Checa e o Japão.O futebolista do Liverpool, de 20 anos, constava na lista de 23 convocados do selecionador Rui Jorge, mas, segundo a FPF, não se apresentou no estágio, a decorrer em Lagos.As partidas com República Checa e Japão, de preparação para o Europeu de sub-21 em 2023, estão agendadas para 18 e 22 de novembro, respetivamente, ambas jogadas no Estádio Municipal de Portimão, a partir das 19h15.Portugal está integrado no Grupo A da fase final do Europeu, tendo como opositores a anfitriã Geórgia (21 de junho), os Países Baixos (24) e a Bélgica (27). Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos passam aos quartos de final.