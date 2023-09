Fábio Silva quer vitórias dos sub-21 frente a Andorra e Bielorrússia

"Sabemos que somos melhores do que os adversários que vamos defrontar. Se estivermos ao melhor nível, e pusermos em prática aquilo que o mister nos vai pedir para o jogo, vamos, com maior ou menor dificuldade, conseguir ganhar, porque é isso que nos compete e sabemos que somos melhores do que os adversários", lançou o avançado que atua nos ingleses do Wolverhampton.



Portugal defronta a congénere de Andorra, no dia 08 de setembro, em Paços de Ferreira, enquanto o segundo encontro disputa-se quatro dias depois, diante da Bielorrússia, na Arménia, por via da situação de guerra na Ucrânia.



"Ainda não tivemos oportunidade de analisar o próximo adversário [Andorra], mas sabemos que somos superiores, se estivermos ao melhor nível. O mais importante é assimilar o que o mister nos pede, tanto ofensiva, como defensivamente, para moldarmos o grupo para quando chegar o desafio final, mais à frente, estarem as peças todas encaixadas e o grupo blindado", afirmou, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A seleção portuguesa de sub-21 está em Arcos de Valdevez, no estágio de preparação para os dois primeiros compromissos da fase de qualificação para o Europeu 2025, e a convocatória de Rui Jorge conta com várias caras novas.



"Sabemos que vamos começar algo novo juntos, vamos construir um caminho juntos até chegar ao nosso objetivo. E eu, sendo um dos mais velhos neste espaço, como outros, tentamos integrar os jogadores que vêm pela primeira vez, ou que já não vinham há algum tempo, para se sentirem bem no grupo, que isso é o mais importante", assegurou o jovem ponta de lança.



E acrescentou: "Desde o primeiro dia que o mister faz passar os pilares do grupo e o que quer para o grupo, e toda a gente está a remar para o mesmo lado. Todos juntos, vamos conseguir boas exibições nos dois jogos e ganhar".



Questionado sobre a importância de muitos dos novos jogadores que agora se juntam aos sub-21 já terem passado por outros escalões da seleção lusa, Fábio Silva realçou a identidade criada ao nível da FPF.



"Cada treinador tem a sua maneira de trabalhar, mas os princípios e os valores que passam em cada geração são praticamente similares. É um processo que estão a fazer na federação. Temos que dar valor a isso e continuar a trabalhar. É um privilégio para nós estar neste espaço e vamos tentar ganhar os dois jogos e fazer boas exibições", rematou.