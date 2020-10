Fábio Vieira diz que a seleção de sub-21 quer a liderança do grupo

“É óbvio que queremos o primeiro lugar. Agora ainda vamos ter um jogo com Gibraltar e em novembro pensaremos nas partidas que faltam [Bielorrússia, Chipre e Países Baixos] para atingirmos o Europeu através dessa posição”, disse Fábio Vieira em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.



Portugal, que é segundo classificado no grupo, com 15 pontos em seis jogos, contra o pleno de 21 dos Países Baixos, com sete jogos, enquanto a Noruega é terceira, com 10, em oito, defronta Gibraltar na terça-feira, no Victoria Stadium.



“Vai ser exatamente igual, seja com uma equipa mais fácil ou mais difícil. Temos de nos manter sempre fiéis a nós, ao nosso trabalho, e vamos dar tudo por tudo porque é mais um jogo e vale três pontos”, considerou o jogador.



Para a fase final do Euro2021, que se realiza na Hungria e Eslovénia, entre 24 e 31 de março (fase de grupos) e 31 de maio e 06 de junho ('quartos', 'meias' e final), qualificam-se os vencedores dos nove grupos e os cinco melhores segundos.



Hoje, o médio Filipe Soares já não integrou o treino da seleção, devido a problemas físicos, e foi dispensado, na véspera de a equipa viajar, na segunda-feira, para Gibraltar, às 10:30.