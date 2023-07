Fátima Pinto garante que objetivo é ganhar o primeiro jogo

“Queremos ir jogo a jogo, queremos ganhar, não escondemos isso a ninguém. Sabemos que é difícil, mas o nosso objetivo passa por ganhar o primeiro jogo”, frisou Fátima Pinto, antes do treino matinal da formação das quinas em Auckland, na Nova Zelândia.



A equipa portuguesa vai reencontrar no domingo, em Dunedin, a partir das 8h30 em Lisboa, uma seleção com a qual se bateu na fase final do Euro2022, perdendo por 3-2, num embate em que ainda chegou a recuperar de 0-2 para 2-2.



“Sabemos que é uma equipa diferente da que encontrámos no Europeu. Tem um novo treinador, joga de maneira diferente, mas estamos preparadas para o que aí vem”, garantiu, adiantando que, fisicamente, está “totalmente recuperada”.



O primeiro jogo de sempre de Portugal num Mundial feminino está a quatro dias de distância, e a média, que atuou nas espanholas do Alavés em 2022/23 e vai regressar ao Sporting em 2023/24, não esconde a ansiedade de o disputar.



“Estamos bem, estamos com muita vontade de jogar o primeiro jogo. Temos trabalhado todos os dias para isso. Estamos a observar as adversárias. Temos a nossa estratégia e vamos continuar o nosso trabalho até ao dia do jogo”, explicou.



O encontro com os Países Baixos pode ser determinante, num grupo ainda com a presença dos Estados Unidos e também do Vietname, mas Fátima Pinto não lhe quer dar essa conotação.



“Eu diria que num Mundial todos os jogos são finais. O nível é muito alto, as equipas estão cá porque têm muita competência e vai ser jogo a jogo”, avançou.



Essencial a força psicológica



Além da componente futebolística, há também a parte psicológica, que não pode ser descurada.



“Acho que o mais difícil é a gestão emocional. Temos de ser muito fortes nisso, até porque, se estamos cá, temos igualmente qualidade, como as outras equipas, apesar de elas estarem acima no ranking. No nosso grupo, temos a vice-campeã e a campeã (do Mundo), mas futebol é futebol e cada jogo é um jogo”, disse.



Fátima Pinto congratulou-se também com a mensagem de Cristiano Ronaldo, o capitão da seleção masculina, de apoio à formação feminina, desde o Algarve, onde está a estagiar com o seu clube, os sauditas do Al Nassr.



“Ter o nosso capitão e o melhor jogador do Mundo a dirigir-nos estas palavras é um sentimento incrível. É bom sentirmos que temos Portugal connosco. Viu-se em Portugal. A Federação também está a fazer um excelente trabalho a esse nível. Fico muito feliz e queria agradecer ao Cristiano Ronaldo e a todas as pessoas que nos estão a apoiar”, afirmou a média lusa.



A finalizar, a jogadora que conta já 79 internacionalizações "AA" (três golos), pediu apoio à distância: “Ponham o despertador, vejam os nossos jogos, vai valer a pena. Vamos apresentar um bom futebol. É isso que nós queremos. Precisamos do vosso apoio”.



A formação das quinas defronta as neerlandesas, as vice-campeãs mundiais em título, em embate da primeira jornada do Grupo E.