Fernando Santos anunciou a convocatória para o Euro 2020

O selecionador nacional anunciou a equipa de 26 jogadores que vai poder disputar o Euro 2020, que vai começar a 11 de junho.





Os guarda-redes não trazem surpresas, com as chamadas de Rui Patrício (Wolverhampton), Anthony Lopes (Olympique Lyon) e Rui Silva (Granada). No lote de defesas, Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City) e José Fonte (LOSC Lile) são os centrais escolhidos, sendo que Fernando Santos vai levar quatro laterais: Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), João Cancelo (Manchester City) e Nélson Semedo (Wolverhampton).





No grupo de médios foram escolhidos João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton), Danilo Pereira (PSG) e William Carvalho (Bétis Sevilha) como unidades mais defensivas do meio-campo, com Danilo, Palhinha e William a poderem fazer parte de um lugar na defesa, devido à escolha de apenas três centrais.





Com o pouco tempo de jogo que teve no clube de Sevilha, William Carvalho acaba por ser uma das surpresas da convocatória.





Fernando Santos chamou também Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto) e Renato Sanches (LOSC Lille).





Para o lote de avançados, Cristiano Ronaldo (Juventus) continua a ser a escolha habitual de Fernando Santos. O capitão da seleção vai ter a companhia de André Silva (Eintracht Frankfurt), Diogo Jota (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City), João Félix (Atlético de Madrid), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Gonçalo Guedes (Valencia) e Rafa Silva (Benfica).





Pedro Gonçalves, campeão pelo Sporting esta temporada e melhor marcador do campeonato português, merece a primeira chamada por parte de Fernando Santos para a principal seleção de Portugal, desfalcando a equipa de sub-21, que no fim deste mês vai disputar a fase a eliminar.





André Silva vem de uma época goleadora na Bundesliga, tendo batido o recorde de golos numa só época no Eintracht. Diogo Jota lesionou-se mas vai estar disponível para usar as cores portuguesas no Europeu e Gonçalo Guedes e Rafa Silva aparecem no lote de 26 escolhas, apesar da menor consistência na ida à seleção.