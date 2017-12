Fernando Santos assume favoritismo, mas lembra campanha de Irão e Marrocos

Lusa 01 Dez, 2017, 19:44 / atualizado em 01 Dez, 2017, 19:44 | Seleção Nacional

"É um sorteio enganador. Desde logo, podemos dizer que Espanha é favorita a vencer o Campeonato do Mundo e Portugal tem que assumir a sua responsabilidade. Mas, quando lemos o grupo com outra atenção, vemos que é um grupo difícil", afirmou Fernando Santos.



O selecionador português falava à Federação Portuguesa de Futebol após o sorteio que decorreu no Palácio do Kremlin, em Moscovo.



"Irão e Marrocos não perderam qualquer jogo na fase de apuramento. O Irão tem um treinador que conhece bem Portugal e todos nos lembramos, no último Mundial, como os jogos do Irão foram difíceis para os adversários", referiu o treinador de 62 anos.



Portugal estreia-se com a Espanha a 15 de junho, em Sochi, defronta Marrocos a 20, em Moscovo, e fecha a 25, em Saransk, com o Irão.



A fase final do Mundial2018 realiza-se de 14 de junho a 15 de julho.