Fernando Santos desvaloriza sintético e espera "dura batalha" com Andorra

Seleção Nacional

"Portugal é favorito, obviamente. Não podemos fugir a essa questão. Se perguntarem se vai ser fácil, eu direi que não. Vai ser muito difícil. Vai depender de nós e da atitude que a equipa vai ter em campo", afirmou Fernando Santos, classificando o jogo como uma "dura batalha".

O selecionador nacional falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro da nona jornada do grupo B de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, no Estádio Nacional de Andorra.

"Andorra tem vindo a evoluir. Tem vindo a crescer. Tem jogadores experientes que combinam com alguns mais novos. Em quatro jogos em casa, sofreu três golos. Isso quer dizer que é difícil marcar aqui. Sabemos da determinação e vontade que tem em defrontar Portugal", disse o técnico de 62 anos.

A partida de sábado vai ser disputada num sintético, um tipo de relvado que todos os jogadores da seleção nacional não estão habituados a pisar, questão essa que mesmo assim não preocupa Fernando Santos.

"É o campo onde vamos ter que jogar esta meia-final. É um campo diferente do que estamos habituados, mais favorável à equipa de Andorra. Mas isso não pode servir de tema nem de conversa. Pelo menos, durante a semana, não foi entre os jogadores e equipa técnica", referiu.

Portugal tem seis jogadores, incluindo Cristiano Ronaldo, em risco de não defrontarem na terça-feira a Suíça, caso vejam um amarelo perante Andorra, situação que poderá levar o selecionador a fazer alterações no `onze`, algo que Fernando Santos prefere não confirmar, para já.

"Irei apresentar a equipa que eu entendo ser a melhor para abordar este jogo. Só dou a equipa aos jogadores duas horas antes do jogo. Não ia ser hoje que ia dizer a equipa que vai jogar, obviamente", afirmou.

A seleção nacional ocupa o segundo posto do grupo, com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no `play-off`, caso falhem o primeiro lugar.

O Andorra-Portugal está agendado para as 20:45 (19:45) de sábado e terá arbitragem do checo Miroslav Zelinka.