Fernando Santos diz que Ronaldo devia ser mais valorizado em Portugal

Lusa 05 Mai, 2017, 18:24 / atualizado em 05 Mai, 2017, 18:27 | Seleção Nacional

"Por vezes, não consigo compreender a razão como os portugueses valorizam tão pouco o Cristiano Ronaldo. Na fase de apuramento para o Europeu e depois dos primeiros jogos da fase final já se falava que não fazia golos, que ia ou não ia abrir o ketchup. Depois passámos para ao lado oposto em que marca golos de qualquer maneira. Conheço-o desde os 18 anos. Sempre foi assim e vai continuar a ser assim", disse Fernando Santos.

O selecionador nacional falava aos jornalistas durante a apresentação do `Tour dos Campeões Europeus`, que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Na terça-feira, no Santiago Bernabéu, Ronaldo marcou um `hat-trick` frente ao Atlético de Madrid (3-0), na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, e alcançou os 400 golos com a camisola do Real Madrid, de acordo com a contabilidade do clube `merengue`.