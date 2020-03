Fernando Santos garante que Portugal "tem uma palavra a dizer" na Liga das Nações

“É uma prova muito importante. No futuro, não direi que será tão importante como um Europeu ou um Mundial, mas as equipas vão apostar forte. Portugal já deixou a sua marca nesta competição. Vamos ter uma palavra a dizer, mas para já estamos concentrados no Campeonato da Europa. Só depois pensarei nesta prova”, afirmou Fernando Santos, em declarações distribuídas pela Federação Portuguesa de Futebol.



Portugal, atual detentor do título, vai defrontar França, Suécia e Croácia no grupo 3 da Liga A da segunda edição da Liga das Nações, ditou o sorteio realizado hoje em Amesterdão, nos Países Baixos.



A seleção nacional vai voltar a encontrar a França, campeã mundial, após a fase final do Euro2020 e também vai ter pela frente a atual vice-campeã mundial, a Croácia.



O primeiro lugar do grupo permite a qualificação para a fase final da prova, enquanto o último resulta na despromoção à Liga B.



A fase de grupos vai decorrer entre setembro e novembro deste ano, com a ‘final four’ da Liga A a acontecer em junho de 2021, ainda num país a designar.