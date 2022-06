Fernando Santos já chamou 101 jogadores e fez estrear 57

2022/23.O avançado bracarense de 27 anos, terceiro melhor marcador da edição 2021/22 da I Liga portuguesa, foi o 89.º jogador a alinhar na "era" Fernando Santos e o 32.º a fazê-lo sem ser na condição de estreante.Ricardo Horta já foi internacional "AA" sob o comando de Fernando Santos, mas, a exemplo de outros 31 futebolistas, cumpriu o primeiro jogo com outro selecionador.Por seu lado, o jovem central David Carmo, de 22 anos, que não foi utilizado no 1-1 em Espanha (suplente) e no 4-0 à Suíça (fora dos 23 eleitos), faz parte da lista dos 12 que o atual técnico da formação das quinas chamou e não utilizou, sendo que 11 dos quais nunca jogaram pela seleção "AA".Do lado oposto, há 19 jogadores que jogaram, mas não atingem sequer 90 minutos de utilização, entre eles alguns consagrados, como Silvestre Varela, Hugo Almeida ou Hélder Postiga, que já estavam em fim de ciclo quando Fernando Santos chegou.A lista inclui também uma série de notáveis, entre jogadores ainda em atividade e já retirados, como Nani, Eliseu, Ricardo Quaresma, André Gomes, Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Danny, Tiago, Fábio Coentrão, Manuel Fernandes, Bosingwa, Miguel Veloso e, claro, o "herói" Éder.Entre os jogadores chamados e que já vinham com o "carimbo" de internacionais "AA", apenas um não foi utilizado, caso do avançado Ivan Cavaleiro, que se ficou pelo banco no 0-2 com Cabo Verde, em 31 de março de 2015.Por seu lado, também foram convocados e não jogaram - sendo que estão, assim, por estrear - 11 futebolistas, nomeadamente Ivo Pinto, Ventura, Tiago Pinto, Rui Fonte, Bruno Varela, José Sá, Ferro, Sequeira, Gonçalo Inácio, Tiago Djaló e David Carmo.O central bracarense ainda tem duas oportunidades para se estrear neste atual ciclo de encontros da Liga das Nações, caso seja utilizado na quinta-feira, na receção à República Checa, ou no domingo, na deslocação à Suíça.