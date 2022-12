Fernando Santos não gostou das palavras de Ronaldo ao ser substituído

O treinador nacional abordou as palavras de desagrado do Cristiano Ronaldo quando este foi substituído frente à Coreia do Sul e comentou: "Quando acabou o jogo, fui ao flash e depois segui para a conferência. Repito: no campo, não ouvi nada, ele estava muito longe e só ouvi a discutir com o jogador da Coreia. Se já vi as imagens? Já. Se gostei? Nada. Não gostei mesmo nada. Mas a partir daí, esses assuntos resolvem-se em casa e a partir daí é pensar no jogo de amanhã, para o qual todos estão focados".





Sobre se mantém a confiança nele e se será titular revelou: "Só dou a equipa aos jogadores no estádio, sempre foi assim desde que cheguei. De resto, o assunto está terminado, resolve-se dentro de casa e toda a gente está disponível".





