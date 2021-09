Fernando Santos opera revolução no onze e estreia Otávio ante o Qatar

Relativamente ao desafio com a República da Irlanda (vitória por 2-1), disputado na quarta-feira, no Estádio Algarve, em Faro, o selecionador luso, Fernando Santos, efetuou 11 alterações, para dar descanso aos jogadores com mais minutos.



O grande destaque vai para o médio do FC Porto, que vai cumprir a primeira internacionalização por Portugal, no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, Hungria, onde o colega de equipa nos ‘dragões’, o guarda-redes Diogo Costa, poderá igualmente somar o primeiro jogo pela equipa das ‘quinas’.



No Estádio Nagyerdei, em Debrecen, Portugal vai alinhar com Anthony Lopes na baliza, o quarteto defensivo será formado por Nélson Semedo, Danilo Pereira, Domingos Duarte e Nuno Mendes, atrás de um meio-campo a cargo de Rúben Neves, do capitão João Moutinho - na ausência de Cristiano Ronaldo - e João Mário, enquanto o estreante Otávio, Gonçalo Guedes e André Silva vão formar o tridente ofensivo.



A seleção anfitriã do próximo campeonato do mundo, que foi incluída no grupo de qualificação de Portugal, com o intuito de preparar a participação na fase final da competição, vai jogar de início com Barsham, Alrawi, Khoukhi, Hassan, Miguel, Alahrak, Boudiaf, Hatim, Elamin, Ali e Afif.



Portugal e Qatar defrontam-se no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, a partir 17:45 (hora de Lisboa), num encontro que será dirigido pelo húngaro Grego Bogár.



Portugal ocupa a liderança do grupo A, com 10 pontos, mais três do que a Sérvia, que tem menos um jogo, enquanto o Luxemburgo, que venceu o Azerbaijão por 2-1, é terceiro, com seis, seguindo-se irlandeses e azeris, sem qualquer ponto somado.



Na terça-feira, a equipa das ‘quinas’ retoma a qualificação, com o Azerbaijão, em Baku, em jogo da quinta jornada.