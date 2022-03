Fernando Santos pede entrega e espírito de sacrifício

”, observou Fernando Santos, durante a conferência de imprensa de antevisão ao embate decisivo.No encontro da final do caminho C dos "play-offs" de acesso à fase final do torneio, que vai disputar-se no inverno deste ano no Qatar, a equipa das quinas tem de olhar para a seleção comandada por Blagoja Milevski por “” e, assim, evitar qualquer tipo de dissabor, como aquele que aconteceu ante a Sérvia e que relegou Portugal para esta fase de apuramento.”, alertou.Para Fernando Santos, o feito conseguido pelos macedónios ante a Itália, que culminou com o afastamento dos transalpinos de um Mundial pela segunda vez seguida, não demonstrou exatamente aquilo que valem.”, explicou.O técnico especificou, depois, as valências do opoente, que tem como grande figura o médio Elif Elmas, dos italianos do Nápoles: “”.O encontro entre Portugal e a Macedónia do Norte, da final do caminho C dos "play-offs" europeus de acesso ao Mundial2022, realiza-se na terça-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 19h45, com arbitragem do inglês Anthony Taylor.