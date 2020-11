Fernando Santos revelou escolhas para os últimos jogos de Portugal em 2020

A conferência de imprensa de divulgação dos jogadores escolhidos realizou-se ao início da tarde, na Cidade do Futebol, em Oeiras.





Guarda-redes: Antony Lopes, Rui Patrício e Rui Silva;





Defesas: Neson Semedo, João Cancelo, Ruben Dias, José Fonte, Rúben Semedo, Domingos Duarte, Rúben Guerreiro e Mário Rui;





Médios: William, Danilo, Ruben Neves, Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira, Bruno Fernandes







Avançados: Bernardo Silva, Pedro Neto, Trincão, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Felix e Paulinho.







A seleção nacional tem agendado um particular com Andorra, em 11 de novembro, no Estádio da Luz, antes de receber os franceses no mesmo terreno, três dias depois, e de visitar os croatas, no dia 17, naqueles que serão os dois últimos encontros na fase de grupos da Liga das Nações.Com duas jornadas para disputar, Portugal, que é o detentor do troféu, lidera o grupo 3 da Liga das Nações A, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já não têm qualquer hipótese de seguir em frente.