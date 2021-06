Fernando Santos teve todos à disposição pela primeira vez

Depois da folga concedida no domingo, a ‘equipa das quinas’ começou a preparar o jogo particular com Israel, marcado para quarta-feira, em Lisboa, véspera da partida para Budapeste, onde a seleção nacional vai ficar concentrada durante a fase final.



Pela primeira vez desde que iniciou a preparação para o Euro2020, Portugal tem o grupo completo e a trabalhar em pleno, quando faltam oito dias para o encontro com a Hungria, em 15 de junho.



Nos 15 minutos de treino abertos aos jornalistas, na Cidade do Futebol, em Oeiras, todos os atletas trabalharam sem limitações, tendo sido divididos em dois grupos para realizarem exercícios de posse de bola, com saída a partir do guarda-redes.



Na terça-feira, dia em que os jogadores terminam o regime livre e iniciam a concentração, o selecionador luso e um jogador vão falar em conferência de imprensa, na antevisão ao duelo com Israel, a partir 16:15, antes do treino, que está marcado para as 17:00.



Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.