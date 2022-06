Fernando Santos vai cumprir o 100.º jogo na seleção

Escolhido no início da época 2014/15 para suceder a Paulo Bento, depois do arranque falhado na qualificação para o Euro2016 (0-1 com a Albânia), Fernando Santos, de 67 anos, deu a Portugal o que faltava, os "canecos há muito procurados.Depois de inúmeras tentativas falhadas, muitos lamentos, do "eterno" quase, em 1966, 1984, 2000, 2004, 2006 ou 2012,Sem Cristiano Ronaldo, que cedo se lesionara, o "patinho feio" Éder foi lançado por Fernando Santos na final de 10 de julho e resolveu-a, com um improvável remate de fora da área, aos 109 minutos, para o golo mais importante da história lusa.Portugal não fez o mais brilhante dos percursos, longe disso, foi bafejado por toda a sorte do Mundo e ninguém percebeu muito bem o porquê de ter sido naquele momento, e não em tantos outros passados, de verdadeiro brilhantismo, mas, para a história, ficou a vitória, o primeiro título de sempre da seleção nacional.Com Ronaldo de "férias", Portugal superou sem problemas a fase de grupos e, na "final four", que organizou, superou a Suíça (3-1), com três do regressado capitão, e, na final, os Países Baixos, com um golo de Gonçalo Guedes.Em 9 de junho de 2019, no Estádio do Dragão, no Porto, o jogador formado no Benfica deu o segundo "caneco" a Portugal com um golo aos 60 minutos, engrandecendo ainda mais o percurso de Fernando Santos como selecionador português de futebol.





Oito anos de muito sucesso



O técnico que, na sua carreira pelos clubes, orientou Benfica, FC Porto - para entrar na história como o "engenheiro do penta", com a vitória na I Liga 1998/99 – e Sporting, não somou mais nenhum troféu, mas nunca deixou de, com maior ou menor dificuldade, apurar Portugal para todos os grandes certames.



Depois da vitória no Euro2016, a seleção das quinas esteve no Mundial2018, caindo nos "oitavos" perante o Uruguai (1-2), e no Euro2020, também com eliminação nos "oitavos", perante a Bélgica (0-1), e está qualificado para o Mundial2022.



Face à longevidade no cargo, num percurso que caminha para os oito anos, encabeça também quase todos os registos da formação das quinas, nomeadamente o de jogos, sendo que, com 99, já vai muito à frente de Luiz Felipe Scolari (74), Carlos Queiroz (51), Paulo Bento (47) e António Oliveira (44).



No que respeita a resultados, são 61 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, com 204 golos marcados e 73 sofridos, com destaque para o registo de 45 triunfos, 17 igualdades e apenas sete desaires nos 69 jogos oficiais (144-51 em golos).



Fernando Santos estreou-se em 11 de outubro de 2014, com um desaire em França por 2-1, num particular, e completa na quinta-feira o seu 100.º jogo, na receção à República Checa, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pelas 19h45.



O encontro conta para a terceira jornada do Grupo A2 da Liga das Nações, que Portugal lidera, com quatro pontos, precisamente os mesmos dos checos. A Espanha é terceira, com dois, e a Suíça segue no quarto lugar, ainda a zero.