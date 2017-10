Fidalgo nunca imaginou Santos campeão europeu

Os dois homens conheceram-se aos 17 anos no Benfica, depois trabalharam no Estoril-Praia e constituíram uma equipa técnica a dois.



Sobre a pessoa e o profissional Fernando Santos, o antigo guarda-redes realça o caráter forte e vincado do selecionador.



A propósito do percurso do treinador nacional António Fidalgo reconheceu que o amigo evoluiu muito nas componentes física, técnica e mental.



António Fidalgo à jornalista Cláudia Martins confessou ainda nunca ter sonhado que um dia Fernando Santos se sagraria campeão europeu.



A terminar Fidalgo ainda referiu que constatou no local que o amigo era considerado um Deus na Grécia.