Florentino Luís empurra seleção sub-19 para a final

Mário Aleixo - RTP 07 Jul, 2017, 10:05 / atualizado em 07 Jul, 2017, 10:05 | Seleção Nacional

A formação nacional defronta os suecos, em Gori, a partir das 17h00 hora portuguesa.



Portugal com duas vitórias frente à Geórgia e Rep. Checa tem garantido o apuramento para as meias-finais mas não deixa de encarar o desafio com os suecos com menos seriedade.



O médio da equipa das quinas, Florentino Luís, quer ver Portugal a evoluir de jogo para jogo para atingir o seu melhor nível neste Campeonato da Europa Geórgia’2017.



Florentino, em declarações ao fpf.pt, assegura que a equipa está focada no jogo diante dos nórdicos depois de ter festejado a conquista desse primeiro objetivo.





O jogador do Benfica participou nas duas rondas de qualificação para o Europeu e garante que a equipa foi crescendo com as dificuldades que foi ultrapassando.“Fomos evoluindo ao longo do tempo, com mais ou menos dificuldades. Com a união de grupo fomos suplantando essas dificuldades”, reiterou.Ciente de que a equipa pode sofrer mais alterações para este terceiro jogo num espaço de uma semana, Florentino defende que todos estão prontos para ajudar a equipa.“Nós não somos só 11, somos 18. Este grupo trabalha diariamente e os jogadores ajudam-se uns aos outros. Os que entram em campo são, certamente, os que estão melhor preparados para ir a jogo”, concluiu.