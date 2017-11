FPF disponibiliza mais bilhetes para o Portugal-Arábia Saudita

Lusa 01 Nov, 2017, 18:08 | Seleção Nacional

O organismo máximo do futebol português explicou que a disponibilização de mais ingressos está relacionada com a instalação de duas bancadas amovíveis nos topos norte e sul do estádio do Fontelo, com capacidade para 2.800 espectadores.



Segundo a FPF, os ingressos, que custam 15 euros, serão colocados à venda na quinta-feira nas superfícies comerciais Modelo e Continente de Viseu.



Assim, o encontro, que servirá de preparação para o Mundial2018, deverá ter uma assistência a rondar os 6.800 espetadores.



Quatro dias depois do confronto com a Arábia Saudita, a seleção portuguesa joga em Leiria, com a congénere dos Estados Unidos.



Numa iniciativa da FPF apoiada pela Missão Continente, a receita líquida gerada pela venda dos bilhetes dos dois encontros será utilizada no auxílio à reconstrução de casas de primeira habitação de famílias carenciadas dos vários concelhos afetados pelo fogo.