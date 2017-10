FPF e Nike renovam contrato de patrocínio até 2024

Lusa 11 Out, 2017, 15:58 / atualizado em 11 Out, 2017, 15:59 | Seleção Nacional

Sem revelar os valores envolvidos na renovação contratual por mais seis anos, até 31 de dezembro de 2024, o presidente da FPF, Fernando Gomes, destacou a importância da parceria com a marca norte-americana, que começou em 1997.



"Foi há 20 anos que a Nike se associou à FPF. Desde então, a seleção A qualificou-se para 10 fases finais consecutivas, sendo a última para o Mundial Rússia-2018", observou Fernando Gomes, um dia depois de Portugal ter obtido a qualificação direta, ao vencer a Suíça, por 2-0.



O líder federativo expressou "orgulho pela extensão do vínculo com uma marca que partilha os mesmos valores da FPF", antecipando que os dois organismos "vão explorar nestes seis anos oportunidades novas para ambas as marcas".



Fernando Gomes recordou que durante aquele período, Portugal sagrou-se campeão da Europa, em França, em 2016, tendo disputado finais europeias e conquistado títulos em outros escalões, além de ter-se apurado pela primeira vez para a fase final do Europeu feminino.



O vice-presidente da Nike, Bert Hoyt, mostrou-se "muito satisfeito por prolongar a parceria com a FPF", assinalando que pretende "continuar a providenciar às seleções portuguesas os mais inovadores equipamentos, dando sequência ao sucesso que as duas marcas têm vivido em conjunto".