FPF prevê 102 milhões de euros em rendimentos na época 2022/23

A estimativa da FPF assenta, sobretudo, nos contratos de TV, patrocínios e publicidade, na ordem dos 40 milhões, contra uma previsão de gastos total de 101 milhões de euros.



Aí, os gastos são, sobretudo, com as seleções, em ano de Euro feminino de futebol e futsal, Europeu sub-21 e o Mundial2022 masculino, entre outras competições.



Estes estão na ordem dos 28,6 milhões de euros.



“A FPF vai, aliás, bater o recorde de organização de competições: serão 50, e pela primeira vez vão ser ultrapassados os 10 mil jogos”, destaca aquela organização.



Dentro do exercício 2022/23, está previsto “um reforço de dois milhões de euros de investimento para academias das associações”, destacando-se também o arranque de alguns dos programas do Plano Estratégico Futebol 2030.



A Assembleia-Geral do organismo, para a aprovação do documento, está marcada para 04 de junho.