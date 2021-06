FPF repudia "utilização abusiva" de referências à seleção portuguesa

“A Federação Portuguesa de Futebol denuncia a utilização abusiva do nome da Seleção Nacional numa campanha de comunicação e marketing, promovida por uma marca de uísque, relacionada com a presença de Portugal no Campeonato da Europa 2020”, pode ler-se no comunicado publicado no sítio oficial da FPF.



O organismo federativo prossegue, repudiando “de forma veemente o aproveitamento e a exploração irresponsável por parte daquela marca de direitos que não lhe pertencem e cuja utilização não foi autorizada”.



“Em comunicado divulgado esta semana, a FPF e a Auto Regulação Publicitária (ARP) alertaram os profissionais do setor para o perigo do ‘ambush marketing’ a propósito do Europeu 2020 de futebol, lembrando que qualquer atividade comercial relacionada com esta competição está exclusivamente reservada à UEFA e aos respetivos parceiros comerciais, sendo que apenas as empresas que tenham celebrado um acordo com a UEFA poderão beneficiar de qualquer associação à competição”, salienta a nota.



A FPF garante ainda que irá tomar todas as providências necessárias para impedir que “a marca da Seleção Nacional seja utilizada abusivamente por quem não tem esse direito”, reforçando que “jamais permitirá que o seu nome seja associado a práticas relacionadas com apostas ou previsões desportivas”.



Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.



O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre 11 de junho e 11 de julho.