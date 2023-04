França, Alemanha e Escócia adversários de Portugal no Europeu de sub-17

A França, que bateu os Países Baixos na final da última edição, é a campeã em título de uma competição que em 2002 deixou de se disputar no escalão de sub-16 e passou para sub-17, sendo que Portugal venceu, desde então, as edições de 2003 e 2016.

A seleção lusa, liderada por Filipe Ramos, assegurou na semana passada a presença no Europeu da categoria, ao ultrapassar o grupo da Ronda de Elite em primeiro lugar, com três vitórias no mesmo número de partidas, diante de Eslováquia (2-0), Polónia (1-0) e República Checa (2-0).

O Grupo A do Euro2023 é composto pela Hungria, República da Irlanda, Polónia e País de Gales, a `poule` B integra Sérvia, Espanha, Itália e Eslovénia e o agrupamento D vai ser disputado por Croácia, Países Baixos, Suíça e Inglaterra.

A fase final junta quatro grupos de quatro formações cada, sendo que os dois primeiros classificados de cada `poule` avançam para os quartos de final.

O Europeu vai ditar o apuramento para o Campeonato do Mundo do mesmo escalão -- a realizar-se ainda este ano -, garantido pelos quatro semifinalistas, bem como pelo vencedor de um play-off entre as duas equipas vencidas nos `quartos` com o melhor registo na fase de grupos.

O Europeu de sub-17 vai decorrer entre 17 de maio e 02 de junho, na Hungria.