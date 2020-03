França, Suécia e Croácia no caminho de Portugal na Liga das Nações

A seleção nacional vai voltar a encontrar a França, campeã mundial, após a fase final do Euro2020 e também vai ter pela frente a atual vice-campeã mundial, a Croácia.O primeiro lugar do grupo permite a qualificação para a fase final da prova, enquanto o último resulta na despromoção à Liga B.

A fase de grupos vai decorrer entre setembro e novembro deste ano, com a ‘final four’ da Liga A a acontecer em junho de 2021, ainda num país a designar.









Liga das Nações: Composição dos grupos:



Liga A:



Grupo 1:



Países Baixos, Itália, Bósnia-Herzegovina, Polónia



Grupo 2:



Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Islândia



Grupo 3:



Portugal, França, Suécia, Croácia



Grupo 4:



Suíça, Espanha, Ucrânia, Alemanha



Liga B:



Grupo 1:



Áustria, Noruega, Irlanda do Norte, Roménia



Grupo 2:



República Checa, Escócia, Eslováquia, Israel



Grupo 3:



Rússia, Sérvia, Turquia, Hungria



Grupo 4:



País de Gales, Finlândia, República da Irlanda, Bulgária



Liga C:



Grupo 1:



Montenegro, Chipre, Luxemburgo, Azerbaijão



Grupo 2:



Geórgia, Macedónia do Norte, Estónia, Arménia



Grupo 3:



Grécia, Kosovo, Eslovénia, Moldávia



Grupo 4:



Albânia, Bielorrússia, Lituânia, Cazaquistão



Liga D:



Grupo 1:



Letónia, Ilhas Faroé, Malta, Andorra



Grupo 2:



Lienchestein, San Marino, Gibraltar