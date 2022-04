Francisco Neto aponta à superação de Portugal

”, começou por afirmar o treinador, aos jornalistas.Francisco Neto socorreu-se da segunda parte do encontro no Estádio de São Luís, em Faro, que terminou com um triunfo das germânicas, por 3-1, com três golos apontados na primeira meia hora, e num dos jogos frente à Noruega, na Algarve Cup, com triunfo luso (2-0), para mostrar que Portugal pode ambicionar lutar com as maiores potências.”, referiu.Numa dupla jornada com Alemanha, campeã mundial em 2003 e 2007, e Bulgária, Francisco Neto considerou serem dois jogos “com um padrão completamente diferenciado”, mas o selecionador mantém o intuito de chegar a setembro a depender de si para o apuramento direto ou "play-off".”, sublinhou o técnico.Apesar de ainda achar “grande” o nível e a distância entre a equipa das quinas e as germânicas, Francisco Neto crê que “” na vitória, assente na “”.”, disse o selecionador, de 40 anos.Portugal defronta a Alemanha no sábado, em Bielefeld, pelas 15h10 (hora de Lisboa), e recebe a Bulgária quatro dias depois, em 12 de abril, no Estádio Cidade de Barcelos.A quatro jornadas do final do apuramento, a Alemanha lidera o grupo H, com 18 pontos (em seis jogos), seguida de Sérvia, com 15 (sete), Portugal, com 13 (seis), e da Turquia, com 10 (sete). Israel e Bulgária seguem em quinto e sexto, respetivamente, ambas sem qualquer ponto nos seis encontros disputados.Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se diretamente para a fase final do Mundial2023, enquanto os segundos colocados terão de disputar um "play-off" de qualificação.