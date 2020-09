Francisco Neto chama 24 atletas para estágio da seleção feminina de futebol

O selecionador português de futebol feminino convocou esta segunda-feira 24 jogadoras para estágio, que conta com nove atletas do Sporting, com vista à preparação do Campeonato da Europa de 2021, adiado para 2022, devido à pandemia de covid-19.