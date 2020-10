Francisco Neto chama 25 jogadoras para dupla jornada de qualificação do Europeu

A equipa das ‘quinas’ joga em Larnaca, em 23 de outubro, a partir 19:00 (17:00, em Lisboa), recebendo a seleção cipriota quatro dias depois, pelas 18:00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.



A fase final do Campeonato Europeu em Inglaterra deveria ocorrer no verão de 2021, mas acabou adiada para julho de 2022, devido à pandemia de covid-19.



Portugal ocupa a terceira posição no Grupo E de qualificação, com quatro pontos, atrás da Escócia, que tem seis, e da líder Finlândia, com 10, mas mais dois encontros realizados. Albânia, com três, segue em quatro, enquanto o Chipre, em último, ainda não somou qualquer ponto.



Apuram-se para a fase final os vencedores de cada grupo mais os três segundos classificados com melhores resultados face ao primeiro, terceiro, quarto e quinto no seu grupo.



Os restantes segundos vão disputar um ‘play-off’ em data a definir, para assegurar as últimas três vagas na fase final.



Lista das 25 convocadas:



- Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Inês Pereira (Sporting) e Patrícia Morais (Sporting).



- Defesas: Alicia Correia (Sporting), Carole Costa (Benfica), Diana Gomes (Sporting de Braga), Joana Marchão (Sporting), Matilde Fidalgo (Benfica), Mónica Mendes (Sporting) e Sílvia Rebelo (Benfica).



- Médios: Ana Capeta (Sporting), Andreia Norton (Sporting de Braga), Andreia Jacinto (Sporting), Andreia Faria (Benfica), Cláudia Neto (Fiorentina, Ita), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Sporting), Mélissa Gomes (Reims, Fra), Tatiana Pinto (Sporting) e Vanessa Marques (Ferencvaros, Hun).



- Avançadas: Ana Borges, (Sporting), Ana Leite (Borussia Bocholt, Ale), Diana Silva (Aston Villa, Ing), Francisca Cardoso (Heerenveen, Hol) e Telma Encarnação (Marítimo).