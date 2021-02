Francisco Neto considera que "pormenores irão fazer a diferença" frente à Finlândia

“Os últimos encontros foram sempre muito equilibrados, resultados sempre muito justos, com muitos empates, por isso, sem dúvida nenhuma um 50/50 e acho que será um jogo dentro desse registo, de muito equilíbrio, onde os pormenores irão fazer a diferença e nós procuraremos estar ao mais alto nível”, defendeu o treinador em entrevista à Agência Lusa.



A seleção chegou na terça-feira a Helsínquia e afina os últimos detalhes para o jogo do grupo E de apuramento para o Europeu de Inglaterra, em 2022, num momento em que Finlândia e Portugal estão empatadas na frente, e uma vitória de uma das equipas significa a qualificação.



“Pelo historial das duas equipas nos últimos jogos, que são jogos sempre muito equilibrados, acho que nenhuma das equipas é favorita, sinceramente”, reiterou Francisco Neto, lembrando a tendência que existe entre as duas seleções.



O duelo não podia ser mais equilibrado na estatística, em 17 jogos, entre particulares e oficiais, a seleção das ‘quinas’ tem as mesmas cinco vitórias das finlandesas, com os dois países a terem ainda sete empates.



Já neste apuramento, Portugal empatou a 1-1 em novembro de 2019, em Vila Nova de Famalicão, com a sensação ‘amarga’ de deixar fugir o triunfo na parte final, quando Linda Sällström igualou já em cima dos 90 minutos, após a capitã Cláudia Neto marcar de grande penalidade, aos 32.



Um empate ao cair do pano e que demonstra bem a competitividade da adversária de sexta-feira, que Francisco Neto avisa não se dar por vencida.



“Tem crescido imenso, desde a entrada da Anna [Signeul], a treinadora, altamente competitiva, com jogadoras experientes, tanto a nível de seleção, como de clubes, e prova disso são também os 16 pontos que já têm e os resultados que têm feito, a forma como os têm obtido, mas é uma equipa muito competitiva, que até ao último minuto não se dá por vencida, seja qual for o resultado”, avisou o selecionador nacional.



O jogo de sexta-feira tem início marcado para as 18:15 locais (16:15 em Lisboa), no estádio de futebol de Helsínquia, com arbitragem da ucraniana Kateryna Monzul, num duelo em que a Finlândia quererá ‘brilhar’ em casa.



“E em casa delas, podendo decidir [o apuramento], vão procurar estar nesse registo, de certeza absoluta, e Portugal irá também, obrigatoriamente, tentar contrariar isso”, reconheceu ainda o técnico português.



Na qualificação do grupo E, Portugal e Finlândia somam 16 pontos cada, seguidas pela Escócia, com nove e já sem hipóteses de qualificação, sendo que as britânicas defrontam a seleção das ‘quinas’ na última jornada, em 23 de fevereiro, em Larnaca, no Chipre.



Nas ‘contas’ para o Europeu apuram-se diretamente as seleções vencedoras dos nove grupos, mais as três segundas melhores, enquanto as restantes seis irão disputar um ‘play-off’ para mais três vagas, em abril.



Confirmadas na fase final já estão Bélgica, Dinamarca, Alemanha, França, Islândia, Países Baixos (campeões em título), Noruega, Suécia e a anfitriã Inglaterra, enquanto nos ‘play-offs’ estão já três seleções: Irlanda do Norte, Rússia e Ucrânia.



As seleções de Portugal, Finlândia, Polónia e Espanha têm ainda possibilidade de se qualificarem no primeiro lugar dos respetivos grupos.