Francisco Neto destaca "crescimento sólido" da seleção feminina

"Com esta classificação, será mais possível fixarmo-nos no Pote 2 dos sorteios para as fases finais dos Europeus e dos Mundiais, e isso ajuda-nos a perspetivar com ainda melhores condições esses futuros desafios", explicou Francisco Neto, em declarações ao sítio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



No ranking da FIFA hoje atualizado, Portugal subiu quatro posições, do 27.º lugar, em 05 de agosto, que já tinha sido o melhor de sempre, para o 23.º, ultrapassando Irlanda, Escócia, Rússia e Colômbia.



Francisco Neto está consciente de que este "não é um caminho linear" e que, no futuro, poderá haver "um ou outro recuo na classificação", mas aponta no sentido contrário, pois "a tendência é para continuar a melhorar e crescer".



Portugal subiu quatro posições, depois de vencer os últimos quatro jogos, na Sérvia (2-1) e nas receções a Turquia (4-0), Bélgica (2-1) e Islândia (4-1 após prolongamento), as duas últimas seleções do 'top 20', onde é possível chegar.



"Não é uma meta impossível a mais longo prazo, mas temos que dar passos consistentes. O nosso caminho tem sido de sólido crescimento e continuará a ser, com apoio, condições, trabalho e competência", explicou o técnico luso.



Para já, o 23.º lugar do ranking vale o estatuto de primeiro cabeça de série no sorteio de sexta-feira do 'play-off' Intercontinental, no qual Portugal jogará o acesso ao Mundial2023, no próximo dia 22 de fevereiro, com Tailândia, Paraguai, Haiti, Panamá, Camarões ou Senegal.