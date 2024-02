Francisco Neto divulga escolhas para particulares

Eis a lista de convocadas:



Guarda-redes: Bárbara Santos (Marítimo), Inês Pereira (Servette), Patrícia Morais (SC Braga), Sierra Cota-Yarde (Arkansas Razorbacks).



Defesas: Ágata Pimenta (FC Fleury 91), Ana Borges (Sporting), Ana Seiça (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha), Giovana Maia (Panathinaikos), Inês Maia (Besiktas), Joana Marchão (Servette), Lúcia Alves (Benfica) e Nelly Rodrigues (Nantes)



Médios: Ana Rute (SC Braga), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (SC Braga), Fátima Pinto (Sporting), Joana Martins (Sporting), Maria Alagoa (Florida State Seminoles), Tatiana Pinto (Brighton & Hove).



Avançadas: Ana Capeta (Sporting), Beatriz Fonseca (SC Braga), Ana Dias (sem clube), Carolina Mendes (SC Braga), Jéssica Silva (Benfica), Telma Encarnação (Marítimo) e Melissa Gomes (Reims).



A concentração da comitiva nacional está marcada para a próxima segunda-feira, 19 de fevereiro.



Portugal jogará frente às checas a 21 de fevereiro, às 18h15, e defrontará as sul-coreanas a 27 de fevereiro, à mesma hora. Ambos os jogos, que antecedem o arranque da qualificação para o Campeonato da Europa-2025, serão no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.