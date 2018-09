Francisco Neto diz esperar vitória apesar de afastamento do Mundial2019 feminino

Lusa Comentários 03 Set, 2018, 20:58 | Seleção Nacional

"As jogadoras estão bem, fizemos um bom jogo na Moldávia. Fomos competentes. Amanhã [terça-feira] queremos voltar a representar bem o nosso país, por isso vamos procurar os três pontos. Vencer é sempre objetivo, ainda que não tenhamos hipóteses de nos qualificarmos", afirmou o técnico em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol, numa antevisão à partida frente à Roménia, da última jornada do grupo 6 da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2019.



O técnico comentou que os jogos com a Roménia “são sempre muito disputados”.



“É uma equipa agressiva, que nunca vira a cara à luta e pratica um jogo direto e físico”, afirmou.



Portugal parte para o jogo com a Roménia, que terá lugar na terça-feira no Estádio Dr. Machado de Matos, em Felgueiras, fora da qualificação para o Mundial do próximo ano, tal a distância para as duas primeiras classificadas do grupo, a Itália, apurada diretamente, e a Bélgica, segunda.