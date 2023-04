Francisco Neto espera "jogo mais físico" diante do País de Gales

Depois da derrota (2-1) com o Japão, na sexta-feira, Portugal defronta agora, no mesmo estádio, o País de Gales, em mais um jogo do estágio de preparação para o campeonato do mundo deste verão.



“Será um jogo com um cariz totalmente diferente. O País de Gales vai colocar-nos problemas diferenciados dos do Japão. Será mais um teste importante para o nosso crescimento, para depois podermos tomar as nossas decisões para a convocatória e depois para o Mundial”, disse o selecionador no final do treino matinal de hoje, na Cidade Desportiva do Sporting de Braga, ao qual assistiu um grupo de crianças do IPO do Porto, confraternizando com as jogadoras no final do apronto.



Para o treinador, o jogo com as galesas servirá para “tirar algumas dúvidas em relação a algumas jogadoras e a algumas ideias”, assim como para “fazer crescer a equipa” para o que serão os jogos no campeonato do mundo.



Em relação às nipónicas, Francisco Neto espera “um jogo mais físico”.



“O País de Gales tem uma equipa muito intensa. Da equipa habitualmente titular, tem nove jogadoras que jogam na liga profissional da Inglaterra, uma nos Estadis Unidos e a guarda-redes é a única que joga no País de Gales. É uma equipa habituada a grande intensidade, muito bem organizada e que tem vindo a crescer. Ficou fora do Mundial aos 120 minutos num jogo na Suíça e sofre muitos poucos golos. Será um jogo muito difícil”, anteviu.



Da derrota com o Japão, o selecionador retirou alguns aspetos positivos: “Quando conseguimos ter bola sob pressão, quando conseguimos reconhecer a nossa jogadora livre e levar o jogo para a frente, as situações que conseguimos criar no último terço, quando fomos dominadoras e reagir à perda de bola”.



Francisco Neto quer, agora, que a seleção consiga fazer tudo isso “durante mais tempo”, porque “não chega a este nível fazer 45 minutos disto”.



“Temos que fazer 90, e estes jogos servem também para isto, ter a noção de que temos que continuar a trabalhar, porque no Mundial vai ser um passo em frente”, disse.



O treinador destacou ainda o alargar do leque das jogadoras selecionadas, com mais jovens chamadas.



“Temos aumentado a capacidade de alterar as jogadoras e continuar a ter rendimento, quem está no banco tem acrescentado e isso são indicadores altamente positivos. Amanhã [terça-feira], possivelmente irá haver algumas alterações”, disse.



O Mundial aproxima-se e Francisco Neto revelou que tem aproveitado o estágio para ter “abordagens individuais com jogadoras”, porque “elas estão ansiosas” por esse momento “grandioso” que se avizinha.



“A mensagem que temos passado é sobre o que temos que fazer para chegar ao campeonato do mundo muito bem. A equipa está a atravessar um momento muito bom e as jogadoras têm que estar orgulhosas”, disse.



Portugal, que defronta o País de Gales às 17:30 de terça-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, estreia-se no Mundial, que vai decorrer na Austrália e na Nova Zelândia, em 23 de julho, diante dos Países Baixos, defronta o Vietname quatro dias depois, em 27 de julho, antes de encerrar a participação na fase de grupos perante as campeãs do mundo, os Estados Unidos, em 01 de agosto.