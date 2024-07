Francisco Neto quer "identidade de sempre" para atingir Liga A feminina de futebol

"Mesmo que já estivéssemos qualificados, não podemos relaxar. É uma pressão e uma responsabilidade muito grande, um gosto imenso representar o país. Não desperdiçar o nosso querer, motivação, caráter, tudo o que temos vindo a construir ao longo destes anos e que tanto nos custou atingir. A nossa mentalidade tem de ser sempre à procura dos três pontos", vincou, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A equipa das 'quinas', à qual falta apenas um ponto em dois jogos para ser bem-sucedida, lidera o Grupo B3, com 12 pontos, com a Bósnia-Herzegovina em segundo, com seis, a Irlanda do Norte em terceiro, com quatro, e Malta, que na terça-feira joga em Leiria, em último, com apenas um.



"Os três pontos são o que procuramos, se possível aliando a uma boa exibição, dominadora, à imagem do que temos vindo a fazer. Há que manter a mesma identidade e caráter, e ter a coragem dos últimos jogos. Será um desafio difícil, contra um adversário muito competitivo e temos de estar ao mais alto nível", acrescentou, após o triunfo caseiro, por 3-0 sobre estas rivais, em Leiria.



Na sexta-feira, Francisco Neto diz esperar ter "menos espaço" ante uma formação que "cresceu nitidamente" com o novo selecionador, sobretudo "na organização defensiva".



"Ainda hoje ele o referiu, que vão procurar ser compactas, mais organizadas, a sair para o contra-ataque. Sabemos que os espaços que encontrámos não serão os mesmos. Teremos de ser competentes para criar esses e outros espaços", alertou.



Este verão tem sido marcado por várias transferências de internacionais portuguesas para o estrangeiro, tendo Neto manifestado o desejo de que as mesmas "cresçam nos seus clubes para aportarem qualidade à seleção", realçando que "o mais importante é que sejam felizes", a competir em Portugal ou fora do país.



A capitã da seleção lusa, Dolores Silva, assumiu o "objetivo muito claro, que é subir à Liga A e apurar a Portugal para o play-off de acesso ao Campeonato da Europa", metas que deixam a equipa "mais do que motivada".



O crescimento da seleção feminina tem coincidido com a transferência de várias futebolistas para equipas estrangeiras, facto que tem deixado a atleta "muito feliz".



"Até podia ter começado mais cedo e com muito mais jogadoras. Temos atletas para isso. Estou feliz por ver as minhas colegas em grandes clubes e em grandes palcos. Nós, as mais velhas, também já tivemos a oportunidade de o fazer e é fantástico ver as mais novas a fazer esse caminho. É uma valorização e isso deixa-me muito contente enquanto capitã e como colega", referiu.



Quanto ao treinador Francisco Neto, que hoje celebra 43 anos, refere que "a prenda é para dar na sexta-feira".



Portugal defronta a Bósnia-Herzegovina na sexta-feira, em Zenica, a partir das 18:00 (horas em Lisboa), na quinta ronda do Grupo B3, recebendo a congénere de Malta, na terça-feira, à mesma hora, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, para a derradeira jornada do grupo.



O Europeu de 2025 vai realizar-se na Suíça, entre 02 e 27 de julho de 2025.