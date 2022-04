Francisco Neto quer Portugal com "bola" e "oportunidades" para derrotar Bulgária

Após a derrota de sábado frente à líder do grupo H, Alemanha (3-0), Portugal ocupa o terceiro lugar, com 13 pontos após sete jogos, a dois da Sérvia, e quer "continuar a depender" só de si para atingir o segundo lugar, que garante, pelo menos, um 'play-off', derrotando a última classificada, sem qualquer ponto, no embate marcado para o Estádio Cidade de Barcelos.



"Espero, acima de tudo, um Portugal competente, um Portugal que consiga ter bola, que crie muitas oportunidades de golo e que as concretize. Queremos, acima de tudo, continuar a depender só de nós naquilo que é o nosso objetivo", disse, na antevisão à partida marcada para as 19:00.



Para o selecionador, as jogadoras lusas precisam de tomar "boas decisões" e de serem "agressivas no último terço", com "muita presença na área", para se imporem a um adversário que, pese os 22 golos sofridos e apenas um marcado, está a "crescer".



"É uma equipa que tem vindo a crescer durante o apuramento. Está mais capaz de ter bola, tem mostrado, nos últimos jogos, maior capacidade de pressionar as equipas adversárias. (...) É uma equipa que está a crescer na sua competitividade", vincou.



Francisco Neto lembrou ainda que a equipa das 'quinas' já esteve no lugar em que a seleção balcânica se encontra, pelo que as suas atletas precisam de se apresentar "focadas" e "coletivas" para evitarem 'dissabores'.



"Temos um grupo de jogadoras ao nível internacional, que sabe o quanto custa ganhar a este nível, seja qual for o adversário. (...) Estas equipas têm ambição, querem crescer, não têm nada a perder. Portanto, são jogos muito perigosos se não formos sérios, se não formos focados, se não formos coletivos", salientou.



Convencido de que as suas jogadoras se vão apresentar "motivadas", o selecionador pediu ainda que o Estádio Cidade de Barcelos conte com "muito público", prometendo "o privilégio de dar um bom espetáculo".



Portugal recebe a Bulgária na terça-feira para o oitavo de 10 jogos do grupo H da qualificação para o Mundial de 2023, às 19:00, no Estádio Cidade de Barcelos.



Os primeiros classificados e os dois melhores segundos de cada grupo apuram-se diretamente para a fase final do Mundial2023, enquanto os restantes segundos colocados têm de disputar um 'play-off' de qualificação para a prova a organizar pela Austrália e pela Nova Zelândia.