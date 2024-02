Francisco Neto quer ver Portugal a crescer

Portugal joga frente às República Checa na quarta-feira, às 18h15, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e seis dias depois, em 27 de fevereiro, à mesma hora e no mesmo local, terá como adversária a Coreia do Sul.







Em antevisão ao encontro de preparação com a República Checa, Francisco Neto lembrou o trajeto feito pela equipa e rejeitou qualquer depressão pela prestação na Liga das Nações.”, disse o selecionador, frisando que “”.Quanto às escolhas para este estágio, Francisco Neto admitiu que há muitas caras novas, mas considerou esse um “processo natural”.”, revelou o treinador.Este estágio tem a particularidade de o grupo mudar de um jogo para o outro. Algumas jogadoras farão o jogo com as checas, mas depois despedem-se e entram na Cidade do Futebol outras atletas que vão preparar o embate com a Coreia do Sul. Francisco Neto admite que esta estratégia é rara.”, explicou Neto.





Sobre a República Checa, o selecionador nacional frisou que “é uma equipa em transformação, com muitas jogadoras novas, muito competitiva e com grande dimensão física”.





Dolores Silva assegura motivação



Também presente na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Dolores Silva, capitã de equipa, revelou que “o grupo está bastante motivado” e vê com naturalidade a presença de jogadoras novas.



“Faz tudo parte de um processo e é sinal de crescimento. Queremos integrá-las para estarem à vontade, para ajudarem e darem o melhor pelos nossos objetivos”, disse a médio do Sporting de Braga.



Sobre os resultados recentes e descida de divisão na Liga das Nações, Dolores destaca o que a equipa cresceu nos últimos meses.



“Na Liga das Nações não fomos felizes, o futebol é assim. Mas fica o que trabalhamos para crescer como equipa. Temos uma responsabilidade muito grande e o que mais queremos é continuar a colocar Portugal no lugar onde deve estar. Temos de olhar para a frente e para o que aí vem, dando o máximo. Não nos podemos acomodar ao nosso trajeto. Queremos ganhar estes dois jogos e vamos fazer por isso”, terminou.