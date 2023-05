Francisco Neto renova com a FPF até 2027

Francisco Neto está à frente da principal seleção feminina portuguesa de futebol desde 2014, tendo anteriormente desempenhado na estrutura as funções de coordenador técnico e treinador de guarda-redes, então desde 2009.



“Acima de tudo, é um privilégio poder continuar a trabalhar nesta instituição que muito tem feito para desenvolver o futebol feminino, e isso reflete-se nos resultados”, disse o treinador, de 41 anos, à assessoria da FPF.



Esta renovação permitirá a Francisco Neto estar não só na fase final do Mundial2023 deste ano, uma competição inédita para a equipa feminina lusa, mas também na qualificação para o Europeu de 2025, nos dois apuramentos para a Liga das Nações (2024 e 2026) e na qualificação para o Mundial de 2027.



“Estou, também, orgulhoso por poder continuar a fazer parte deste caminho que temos vindo a trilhar nos últimos anos, e que envolve muitas pessoas e muitas instituições (FPF, clubes e associações distritais e regionais de futebol). (…) Poder dar sequência a esse trabalho é algo que nos orgulha muito”, acrescentou o treinador.



Francisco Neto prometeu manter a competitividade da seleção e a acreditar até ao último minuto, sublinhando que Portugal quer depender apenas de si, com a vontade de ser “uma surpresa” no Mundial deste ano.



A renovação de Francisco Neto foi anunciada ao mesmo tempo de Jorge Braz, com quem a Federação também renovou, mas até 2026.



“Queremos continuar a perspetivar o futuro e permitir que Francisco Neto possa participar e conduzir a Seleção Nacional a um novo Mundial, que irá realizar-se em 2027, e que Jorge Braz prolongue a sua relação até 2026, ano em que se realizará mais um Campeonato da Europa de futsal", considerou o presidente da FPF, Fernando Gomes, cujo mandato termina em 2024.