Futebol feminino festeja vitória histórica

Mário Aleixo - RTP 24 Jul, 2017, 10:18 / atualizado em 24 Jul, 2017, 10:18 | Seleção Nacional

Portugal somou a primeira vitória na fase final de uma competição internacional de futebol feminino.



O "onze" luso obteve um triunfo consubstanciado pelos golos marcados por Carolina Mendes (27') e Ana Leite (72').



Os tentos deram cor a uma exibição agradável da equipa nacional que desta forma, de sonho em sonho, ainda acalenta uma ténue esperança de se apurar para os quartos de final da competição que decorre na Holanda.



O jornalista da Antena 1, João Gomes Dias, que acompanha a fase final do campeonato registou as palavras de Dolores Silva, a melhor jogadora do encontro para a UEFA, que fez questão de lembrar que o triunfo histórico "foi o feito da jogadora portuguesa do passado e do presente".





Francisco Neto lembrou que a seleção procura sempre jogar frente a adversários mais poderosos para que as jogadoras se habituem às dificuldades.Agora Portugal enfrenta a Inglaterra na última jornada do grupo D e Portugal sabe que tem de fazer melhor resultado do que a Espanha para seguir em fente. Tarefa quase impossível. Porquê?Francisco Neto recordou que a Inglaterra está no "top 3" europeu.O Portugal-Inglaterra está marcado para a próxima quinta-feira, a partir das 19h45, em Tiburgo.