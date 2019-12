Futebol. Portugal vence Roménia por 3-2 no Torneio das Quatro Nações de sub-18

Portugal abriu o marcador aos 50 minutos, por Tiago Tomás, mas os romenos deram a volta ao marcador com golos aos 68 e 72, por Florin Balan e Ianis Stoica, vantagem que mantiveram quase até ao fim do encontro.A equipa portuguesa nunca desistiu e, já em período de compensação, arrancou a vitória com dois golos marcados aos 90+5 e 90+6 minutos, por Tiago Tomás, que bisou, e por Duarte Carvalho.

A seleção de sub-18 tem previstos mais dois jogos, frente à Turquia, na segunda-feira, e à Espanha, na quarta-feira, seleções que este sábado empataram 1-1.