Futebolista Fátima Pinto avisa que a margem de erro no play-off é quase nula

"Num jogo de play-off, a margem para errar é pouca ou nenhuma. Essencialmente, temos de entrar muito concentradas e fazer o nosso jogo. Só assim ficaremos perto do sucesso", disse a meio-campista portuguesa, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.

A seleção portuguesa voltou hoje a treinar em Gower Park, em Hamilton, na Nova Zelândia, onde se encontra há mais de uma semana a preparar o play-off intercontinental, no qual defrontará os Camarões na quarta-feira.

Portugal, que venceu na sexta-feira a Nova Zelândia por 5-0, em jogo de preparação, ficou no sábado a saber que defrontará os Camarões, seleção que se apurou no sábado para a final do play-off depois de vencer a Tailândia (2-0).

"Nos jogos a eliminar, o ranking - em que Portugal é 22.º e os Camarões 58.ºs - pouco importa. São jogos de tudo ou nada. A verdade é que as camaronesas têm experiência de Campeonato do Mundo e nós, não. Podem, por isso, ter uma maturidade superior à nossa", disse ainda Fátima Pinto.

A seleção lusa qualificou-se para o play-off intercontinental ao ser segunda do Grupo H europeu de apuramento, atrás da Alemanha, e ao ultrapassar, depois, o play-off continental, no qual bateu em casa a Bélgica e a Islândia.

Para a fase final, estão já definidas 29 das 32 seleções, 11 das quais da Europa, nomeadamente Suécia, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Alemanha, França, Países Baixos, Itália, Suíça e Irlanda.

As outras formações já qualificadas são as anfitriãs Austrália e Nova Zelândia, mais China, Japão, Filipinas, Coreia do Sul e Vietname (Ásia), Marrocos, Nigéria, África do Sul e Zâmbia (África), Canadá, Costa Rica, Jamaica e Estados Unidos (CONCACAF) e Argentina, Brasil e Colômbia (América do Sul).

Em caso de apuramento, as comandadas de Francisco Neto juntam-se no Grupo E aos Países Baixos (jogo em 23 de julho), medalha de prata no último Campeonato do Mundo, Vietname (27 de julho) e às campeãs em título Estados Unidos (01 de agosto).

A fase final do Mundial feminino de 2023 realiza-se na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.