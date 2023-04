Futsal. Estreantes na seleção revelam ambição

A jogar em casa, por representar o Caxinas,considera o primeiro estágio tão perto de onde vive e joga uma coincidência “especial”."Temos sempre uma pequena ansiedade, porque queremos fazer as coisas todas muito bem e corresponder da melhor forma, mas acima de tudo quero poder aproveitar este momento que, certamente, nunca irei esquecer”, comentou., do Sporting, vê a chamada como “o concretizar de um sonho”, um “enorme orgulho e felicidade”, explicou em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e procura agora “acrescentar algo” e trazer variabilidade às opções às ordens do selecionador Jorge Braz.Já, do Fundão, dá o salto dos sub-21 e não esconde que vê este como “um passo muito grande” para integrar “a melhor seleção do mundo”."Estava nervoso antes de vir, não vou negar. Temos sempre aquela pressão que colocamos a nós mesmos, porque vimos para um espaço recheado de talento e habituado a ganhar e queremos acompanhar o ritmo e dar continuidade ao trabalho que já tem vindo a ser realizado”, declarou.Do Benfica chegou, por substituição de Fábio Cecílio, retirado na segunda-feira da lista, e é outro vila-condense às portas da estreia, não escondendo o “sentimento inexplicável” de integrar um “grupo muito unido” na que espera que seja “a primeira de muitas vindas”.Portugal defronta esta semana a Itália por duas vezes, em jogos particulares, no fecho da temporada internacional.