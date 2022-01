Futsal Euro2022. Portugal inicia campanha frente à Sérvia

O conjunto comandado pelo selecionador Jorge Braz procura iniciar a defesa do título com um triunfo, que, no Mundial2021, na Lituânia – conquistado também pela equipa das quinas -, só surgiu no prolongamento (4-3), após o 2-2 no tempo regulamentar.



Esperam-se, assim, algumas dificuldades para Portugal, embora seja favorito total para ultrapassar o agrupamento de forma confortável, perante as ameaças da formação dos Balcãs, da Ucrânia e dos anfitriões Países Baixos, que se enfrentam na partida seguinte.



O encontro entre Portugal e Sérvia inicia-se às 17h30 locais (16h30 em Lisboa), no Ziggo Dome, em Amesterdão, o mesmo pavilhão que recebe, às 20h30 (19h30), o confronto entre as outras duas seleções do grupo, nos dois primeiros jogos da prova continental.



Jorge Braz não pode contar com o fixo André Coelho, que teve um resultado positivo ao coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela doença covid-19, e vai falhar as partidas iniciais de Portugal na competição, enquanto o guarda-redes Edu foi substituído, pela mesma razão, por Bebé e o lesionado Cardinal por Miguel Ângelo na lista de 14 eleitos.



O Europeu2022 de futsal disputa-se entre hoje e o dia 6 de fevereiro, nas cidades neerlandesas de Amesterdão e Groningen, sendo que os dois primeiros classificados se qualificam para a fase a eliminar, a disputar em exclusivo na capital dos Países Baixos.



Depois da Sérvia, os campeões europeus e mundiais defrontam os Países Baixos, pelas 17h30 locais (16h30 em Lisboa), no domingo, e a Ucrânia, às 20h30 (19h30) do dia 28.