Futsal Euro2022. Portugal procura vitória frente à Ucrânia

O embate está aprazado para as 20h30 locais (19h30 em Lisboa), na Martiniplaza, na cidade neerlandesa de Groningen, à mesma hora a que se disputa a outra partida do agrupamento, entre os Países Baixos e a Sérvia, na Ziggo Dome, na capital Amesterdão.

Os campeões europeus e mundiais em título lideram o Grupo A do torneio continental, com seis pontos, resultantes de dois triunfos em outros tantos encontros, seguindo-se os anfitriões Países Baixos e a Ucrânia, com três, enquanto a Sérvia ainda não pontuou.





Jorge Braz e Erik são a imagem e a voz de um otimismo rersponsável.





Uma vitória ou um empate garantem de imediato a primeira posição, que defronta, na ronda seguinte, o segundo classificado do Grupo B, enquanto uma derrota dificulta um pouco as contas, sobretudo se os Países Baixos vencerem a Sérvia, o que colocaria três seleções a dividirem a liderança, com seis pontos, com apenas duas a poderem passar.Neste cenário hipotético, as partidas com a Sérvia seriam excluídas e passaria a contar um "mini-torneio" entre os três conjuntos, que, ainda em igualdade pontual, teriam de ser desempatados através da diferença de golos nos jogos que realizaram entre eles.Sendo assim, os Países Baixos já fechariam essas contas com um saldo negativo de dois golos (vitória 3-2 à Ucrânia e derrota 4-1 com Portugal), o que coloca os lusos, que têm um saldo positivo de três golos, com uma margem de cinco tentos pelos quais podem ser derrotados frente aos ucranianos, que, atualmente, apresentam um golo negativo.Caso os Países Baixos não vençam a sua partida, qualquer resultado serve aos lusos, mas, em caso de triunfo e se Portugal perder por cinco golos de diferença, consegue na mesma a qualificação, no segundo posto, devido ao confronto direto entre ambos.

Também hoje têm lugar os dois duelos do Grupo B, às 17h30 locais (16h30 em Lisboa), importantes para perceber quem poderá ser o rival da equipa das quinas nos quartos de final da prova: o líder Cazaquistão, com quatro pontos, defronta a Itália, terceira, com dois, os mesmos da Eslovénia, em segundo, que joga frente à Finlândia, com um.