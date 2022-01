Futsal Euro2022. Portugal quer o “bis”





Ditou a sorte que os detentores do título ficassem no Grupo A , ao lado dos anfitriões Países Baixos, da Ucrânia e da Sérvia, no qual são amplamente favoritos a ultrapassá-lo na liderança, tal como os crónicos candidatos ao título nos restantes agrupamentos.



Os “bons rapazes”, como foi apelidada a seleção portuguesa no Europeu da Eslovénia, em 2018, marcaram o início de uma nova “era” no futsal luso, depois de, em 2010, Portugal ter falhado a conquista, ao perder na final com a Espanha (4-2), na Hungria.



No Grupo B, o Cazaquistão procura a sua oportunidade para inscrever o seu nome na lista dos vencedores da competição, depois do terceiro lugar em 2016 e do quarto em 2018, aos quais junta um quarto lugar no último Mundial, falhando no acesso às finais.

Os cazaques têm como rivais a Itália, a Eslovénia e a estreante Finlândia, na “poule” cujo segundo classificado vai defrontar o vencedor do grupo de Portugal, nos quartos de final.



Já no Grupo C quem tem o favoritismo é a Rússia, perante as seleções de Croácia, Polónia e Eslováquia, que também faz a sua estreia em fases finais, sendo que os russos são, a par com Espanha e Itália, as seleções presentes em todas as fases finais de Europeus.



Portugal também vai estar representado na arbitragem, com a presença da dupla de juízes Eduardo Coelho e Miguel Castilho, o primeiro a fazer o seu quinto Europeu, com três Mundiais no currículo, enquanto o segundo faz a estreia em provas internacionais.



O Euro2022 de futsal disputa-se entre esta quarta-feira e 6 de fevereiro, nas cidades neerlandesas de Amesterdão e Groningen, sendo que os dois primeiros classificados se qualificam para a fase a eliminar, a disputar em exclusivo na capital dos Países Baixos.



A equipa das quinas chega moralizada pela inédita conquista do Mundial, em 2021, na Lituânia, apenas três meses antes do Euro2022, que, a partir desta edição, é disputado de quatro em quatro anos e com 16 seleções, numa prova que, pelo menos no início, não conta com público, devido à situação pandémica.