Futsal. Jorge Braz espera Itália competitiva

", afirmou o técnico luso em declarações ao Canal 11, reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).A primeira partida está agendada para esta sexta-feira, às 19h00, e o reencontro de domingo, pelas 20h00, e ambos os jogos vão ser jogados no Pavilhão dos Desportos de Vila do Conde.", lançou Jorge Braz.A equipa das quinas vai fechar o estágio, e também a época desportiva, no domingo, no segundo confronto com a seleção italiana, com o selecionador luso a destacar as várias mexidas que efetuou na convocatória, justificadas a necessidade de olhar para o futuro.", assinalou.Jorge Braz adiantou ainda que, face às ausências de João Matos e André Sousa, o capitão vai ser Bruno Coelho, já que é o "mais internacional" e um dos vice-capitães.