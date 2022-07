Futsal. Portugal defronta Hungria nas "meias" do Euro

Comandada por Luís Conceição, a equipa das quinas, finalista em 2019, vai defrontar às 21h30 a seleção magiar, que substituiu a Rússia, devido à invasão militar da Ucrânia.A outra meia-final, marcada para as 17h00, vai opor a Espanha, vencedora da primeira e única edição da competição, à Ucrânia.A final do Europeu feminino está marcada para domingo, a partir das 18h00, depois do jogo de atribuição do terceiro lugar, às 14h30.A segunda edição deste campeonato estava prevista para 2021, mas foi remarcada para entre 25 e 27 de março, devido à pandemia de covid-19, tendo sido novamente adiada devido à ofensiva militar da Rússia, que ainda mudou um dos quatro finalistas.