Futsal. Portugal preparado para assumir o jogo

“Vamos ter de estar preparados para um adversário que vai defender mais baixo e dar a iniciativa. Vamos ter muito mais bola e precisamos de paciência para irmos construindo situações de finalização e fazendo golos. O jogo será muito isto: nós a atacar, elas a defenderem e a tentarem uma ou outra saída em transição. Os momentos serão muito esses, mas estaremos preparados”, observou o técnico, em conferência de imprensa.

Depois de dois adiamentos, a segunda edição da prova vai decorrer entre sexta-feira e domingo no Pavilhão Multiusos de Gondomar, com o "vice" Portugal a encarar a Hungria às 21h30, quatro horas e meia depois de a campeã Espanha cruzar-se com a Ucrânia.O jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares e a final decorrem dois dias depois, às 14h30 e 18h00, respetivamente, volvidos mais de três anos sobre o triunfo da "roja" diante das lusas (0-4), também em Gondomar, no epílogo da primeira versão do torneio bienal.”, ambicionou.





Portuguesas são favoritas



Antes de abordar uma expectável final ibérica, Luís Conceição acautelou os perigos da Hungria, estreante em fases finais, que “teve a oportunidade” de substituir à última hora a Rússia, excluída das provas tuteladas pela UEFA, devido à ofensiva militar na Ucrânia.



“É um momento muito importante para elas, já que é muito difícil chegarem cá. A fase de apuramento dita logo como cabeças de série as quatro melhores colocadas do ‘ranking’. Ou as outras seleções estão ao nosso nível ou é complicado irem a uma fase final. A Hungria vai querer dar o melhor e complicar-nos a vida. Transmitimos muito às nossas que não podemos dar nada a ninguém durante o jogo ou o adversário aproveita”, notou.



Portugal apresenta um balanço de resultados irrepreensível diante da Hungria, com três vitórias e uma diferença de 20-0 em golos, sendo que os últimos dois embates (goleadas por 9-0 e 6-0) aconteceram uma semana antes do Euro2019 e “são a melhor referência”.



“Fizemos dois jogos bons e a Hungria mantém uma parte dessa equipa. Um dos grandes objetivos é não sofrer golos e temo-nos habituado a isso. O nosso processo defensivo dá para sofrer pouco, mas, muitas vezes, está associado ao ofensivo, porque atacamos com qualidade e não perdemos a bola para dar transições. Sabemos que os adversários que jogam contra nós vivem muito à base de transições. Temos insistido muito no processo ofensivo, porque defendem mais baixo e dão-nos mais bola”, sustentou Luís Conceição.





Ana Azevedo confiante mas cautelosa



Na mesma conferência de imprensa esteve a capitã Ana Azevedo, que perspetivou um conjunto magiar “super motivado, que vai fazer tudo para chegar à final e quer fazer um brilharete”, mesmo sendo sexto do ranking da UEFA e Portugal apareça como segundo.



“Temos respeito, acima de tudo. Em todos os jogos respeitamos as equipas adversárias. Já jogámos contra a Hungria e não sei se serão propriamente as mesmas [atletas], mas temos preparado esta meia-final com o maior respeito pelo oponente, focadas em nós e naquilo que temos para fazer”, comentou a universal, de 35 anos, que atua no Vermoim.



Seis dias depois de se ter tornado a primeira futsalista portuguesa a atingir a marca das 100 internacionalizações, “marco importante” logrado na goleada sobre a Ucrânia (6-0), Ana Azevedo frisou a importância de voltar a disputar o campeonato da Europa em casa.



“Felizmente, temos a sorte de ter o nosso público a apoiar-nos. Há três anos foi assim e sabemos que vamos ter casa cheia. É um fator extra para nós e estamos a preparar-nos da melhor forma possível para darmos uma alegria aos portugueses. Favoritismo frente à Hungria? Se calhar por sermos vice-campeãs da Europa, mas teremos de prová-lo em campo”, concluiu uma das nove repetentes nas eleitas de Luís Conceição face a 2019.